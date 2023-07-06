06 Июля 2023
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Политика В России
Фото: Ростех

В России могут отменить ценз оседлости участников СВО, желающих стать сенаторами

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия — За правду" внесли проект закона, который отменяет ценз оседлости для участников специальной военной операции в случае их выдвижения в сенаторы.

Как сообщили авторы инициативы, в настоящее время, чтобы стать сенатором, россиянин должен пять лет непрерывно проживать в регионе, который хочет представлять, либо прожить в нем в общей сложности 20 лет. Но для некоторых категорий (например, дипломатов) предусмотрено исключение из этого правила.

Парламентарии предлагаю распространить это исключение и на участников СВО. Если документ будет принят, участники спецоперации смогут стать кандидатами в сенаторы вне зависимости от места постоянного проживания, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, участники военной операции будут поступать в высшие учебные заведения по отдельной квоте.

Теги: спецоперация, сенаторы, Госдума


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