Власти Анапы после видео с толпами опровергли сообщения о нехватке мест на городских пляжах

Власти Анапы прокомментировали видео с переполненными пляжами курорта.

Представители администрации сообщили РИА Новости, что курорт заполнен на 90%, однако мест достаточно.

Также власти уточнили, что много людей только в центральных зонах отдыха, при этом в Анапе есть и дикие, практически пустые пляжи.

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видео, снятые на пляжах в окрестностях Анапы. На кадрах видны толпы людей, места на пляже почти нет, многие загорали, стоя в воде.

Ранее сообщалось, что в Анапе жители поселка Сукко отстояли общественный пляж – в мае власти собирались примерно вдвое сократить его, поставив забор. В какой-то момент люди просто легли на гальку и своими телами преградили строителям возведение забора.

После огласки ситуации уже построенную часть забора демонтировали, рассказал в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин.