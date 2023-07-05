05 Июля 2023
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Фото: pxhere.com

СМИ: Ротенберг смог вывести средства из финского банка за четыре дня до санкций ЕС

Финский банк Suupohjan Osuuspankki разрешил российскому миллиардеру Борису Ротенбергу вывести деньги его компании Rinimex наличными перед тем, как он попал под санкции ЕС. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

По информации финского издания, сотрудник комплаенс-отдела банка, следивший за соблюдением санкций, рекомендовал отказать в выдаче средств Ротенбергу. Однако ему все равно позволили вывести средства после обещания, что он не переведет их в Россию или Белоруссию.

Бизнесмен получил наличные 4 апреля 2022 года. 8 апреля того же года против него ввел санкции ЕС, пишет "Коммерсантъ".

В 2020 году американские сенаторы Роб Портман и Том Карпер представили доклад об использовании российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергом индустрии искусства для обхода санкций.

По данным The Wall Street Journal, братья заинтересовались покупкой картин через два месяца после введения против них ограничительных мер в 2014 году. На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке Ротенберги заплатили $6,8 млн за 10 произведений искусства, включая работы Жоржа Брака и Марка Шагала. В том же году они купили предметов искусства более чем на $18 млн. Якобы Ротенберги и сын Аркадия Игорь использовали для переводов фиктивные компании.

Теги: борис ротенберг, финский банк, санкции ес


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