05 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Минобороны ответило на слова адмирала Радакина о якобы утрате ВС РФ "половины боеспособности"

Минобороны РФ ответило на статью британского адмирала Энтони Радакина о якобы утрате Вооруженными силами России "половины своей боеспособности".

Публикация Радакина, опубликованная газетой Financial Times "обескураживает вселенским масштабом вранья", заявили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что заявления Радакина прозвучали на фоне жалоб других британских военачальников, включая министра обороны страны Бена Уоллеса, "о тотальном опустошении" собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, поставленных на Украину для ее контрнаступления, но "неожиданно" сгоревших, едва соприкоснувшись с якобы "потерявшей боеспособность" российской армией.

Российское ведомство добавило, что "перехваленные крылатые ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры", либо "падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими "ударами" лишь степных тушканов".

Целью ложных заявлений Радакина в Минобороны назвали попытку выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для британской армии, чтобы заменить "хлам, отправленный на Украину".

Ранее начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин заявил, что Россия потеряла половину своей боеспособности на Украине, включая 2500 танков и 10 млн артиллерийских снарядов. Адмирал уверен, что Россия сейчас "настолько слаба, что у нее нет сил для собственного контрнаступления".

Теги: минобороны рф, радакин


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