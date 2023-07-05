У сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге выявили менингит

В Екатеринбурге зафиксированы случаи менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Всего по состоянию на 5 июля зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Распределительный центр Ozon находится на территории логопарка "Кольцовский".

В Роспотребнадзоре заявили, что проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. Приняты меры для недопущения дальнейшего распространения инфекции.

В федеральном Роспотребнадзоре отметили, что для людей, получивших посылки из распределительных центров OZON, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует. В ведомстве пояснили, что на поверхностях из тех материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.