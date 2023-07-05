05 Июля 2023
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Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Александр Авдеев высоко оценил уровень медпомощи, оказываемый в региональном сосудистом центре в Александрове

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Региональный сосудистый центр Александровской районной больницы. Глава региона осмотрел операционный блок, реанимационное отделение и кабинет МРТ-диагностики.

Напомним, в 2022 году при создании Регионального сосудистого центра в Александрове был сделан ремонт, закуплено более 140 единиц оборудования на 223 млн рублей, в том числе томограф и ангиограф. Благодаря этому оборудованию и высококвалифицированным кадрам выполнено уже 27 эндоваскулярных операций. В центре действуют отделения неотложной кардиологии и неврологии, нейро-, рентген- и сосудистой хирургии, функциональной диагностики, кабинеты КТ и МРТ, УЗИ и экспресс-лаборатории. Но основа центра – молодые перспективные врачи, большинство из них – местные жители, но есть и специалисты из других регионов.

центр сосудистой хирургии(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

«Сосудистый центр оснащён по последнему слову техники и подкреплён молодыми профессиональными врачами. Здесь работает уникальная команда высококлассных специалистов, мотивированных на работу во владимирской системе здравоохранения – реаниматологи, сосудистые хирурги, рентген-хирурги. РСЦ будет обслуживать не менее 250 тысяч человек в Александровском, Киржачском, Кольчугинском, северной части Петушинского и Юрьев-Польском районах. Новейшее медицинское оборудование, достойный уровень дохода, господдержка позволяют вернуться нашим специалистам, когда-то уехавшим из региона, и остаться в нашем здравоохранении. Мы ведём и будем вести планомерную работу в этом направлении», – отметил Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Один из таких врачей – муромлянин Сергей Крук, который вернулся во Владимирскую область из Москвы вместе с семьёй и стал руководителем отделения эндоваскулярных методов диагностики и лечения Регионального сосудистого центра. В торжественной обстановке Губернатор вручил ему ключи от служебной квартиры.

александр авдеев(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Общаясь с врачами центра Александр Авдеев акцентировал, что сотрудничество с Владимирским филиалом ПИМУ, который откроется в сентябре этого года, позволит студентам проходить практику и ординатуру в Региональном сосудистом центре, а врачам центра делиться накопленными знаниями и воспитывать новое поколение врачей.

медицина, здравоохранение, томограф(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Перспективным направлением в работе сосудистого центра также может стать искусственный интеллект. Он позволяет сократить время постановки диагнозов до минут и увеличить шансы пациентов на выздоровление. «Мы должны идти в ногу со временем и использовать любые доступные доказательные методики на благо пациентов. Этот вопрос актуален в мировой и российской медицине, будем его изучать», – подвёл итог глава региона.

Именно при острых состояниях, связанных с поражением сосудов сердца и головного мозга, время начала оказания медпомощи является решающим. Валерий Янин подтвердил, что понятие «золотого часа» при таких заболеваниях играет огромную роль. Через несколько недель центр начнёт оказывать эндоваскулярную помощь и при лечении инсультов, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Теги: александр авдеев, центр сосудистой хирургии, медицинская помощь, сердечно-сосудистые заболевания


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