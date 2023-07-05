05 Июля 2023
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Политика Владимирская область
Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Советник президента Валерий Фадеев посетил Владимирскую область

Владимирскую область посетил советник Президента России, председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. В Суздале он провёл рабочую встречу с председателем областной Общественной палаты Анатолием Анниным и председателем Штаба общественного наблюдения, членом Общественной палаты региона Галиной Мизелёвой.

валерий фадеев(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Валерий Фадеев отметил работу областного Штаба общественного наблюдения. В этом году регион впервые опробует систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Напомним, традиционно в Совете по правам человека создаётся рабочая группа по мониторингу избирательных прав. По итогам её работы будет представлен доклад Президенту.

«Сейчас особенно важно обеспечить чистоту и легитимность выборов, имея в виду, что времена непростые – идёт специальная военная операция. Надо всем продемонстрировать, что политическая система остаётся прочной, уверенно работающей и смотрящей в будущее. Поэтому общественное наблюдение за выборным процессом имеет огромное значение. Большое значение имеет и проведение электронного голосования. В нём будет участвовать уже больше четверти регионов страны, среди них и Владимирская область. Важно, чтобы это голосование было безупречным. Сплочённость общества очень важна, и выборы – один из заметных элементов демонстрации нашей сплочённости и веры в победу», – подчеркнул Валерий Фадеев.

валерий фадеев(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Во Владимирской области продолжается набор наблюдателей от Общественной палаты. Об этом на сегодняшней встрече рассказал председатель Палаты Анатолий Аннин: «Сейчас в регионе идёт оформление документов и обучение общественных наблюдателей. Для нас это важно с точки зрения обеспечения чистоты и прозрачности избирательной кампании. С уверенностью можно сказать, что на всех участковых избирательных комиссиях будут работать общественные наблюдатели».

 

Теги: валерий фадеев, дэг, совет по правам человека, голосование


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