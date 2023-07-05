Текслер предложил списать регионам бюджетные кредиты в объеме расходов, направляемых на нужды СВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" предложил запустить новый механизм, позволяющий высвободить дополнительные средства регионов путем списания бюджетных кредитов в объеме расходов, направляемых регионами на нужды специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам губернатора, это даст возможность регионам эти средства направить на зарплату бюджетников.

Также глава области предложил начать частичное зачисление в бюджеты субъектов РФ акцизов на табак и довести долю регионов в зачислениях по ним до 10%.