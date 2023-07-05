Нефтяники поддержали создание воркаут-площадки в Надыме

В одном из районов Надыма открылась новая площадка для занятий воркаутом. Проект в этом году стал одним из победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Об открытии сообщила Накануне.RU пресс-служба "Газпромнефть-Заполярья".

Новый объект спортивной инфраструктуры возвели при поддержке "Газпромнефть-Заполярья" – предприятие реализует грантовый конкурс в Надымском районе. На грантовые средства авторы проекта приобрели сертифицированное оборудование: тренажеры для подтягиваний, отжиманий, укрепления пресса и других упражнений.

"Возможность получить финансовую поддержку для проектов по преобразованию городской среды вдохновляет надымчан на участие в таких конкурсах. Появление новой спортивной площадки, созданной при поддержке "Родных городов", – это весомый вклад не только в развитие социальной инфраструктуры, но и в воспитание подрастающего поколения", – прокомментировал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Проект рассчитан на детей и подростков. Для них будут проводить мастер-классы с участием спортсменов, которые уже добились успехов в воркауте. Также планируются встречи с профессиональными тренерами и инструкторами. Дети познакомятся с азами бокса, вольной борьбы и других видов спорта.

"Спорт должен быть доступен каждому, и мы стараемся создавать в северных городах и поселках соответствующие условия, создавать среду для здорового образа жизни. Тесное взаимодействие с местными жителями и поддержка их инициатив делают эту работу более эффективной", – заявил генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

Автором инициативы в Надыме выступила сотрудница спортивной школы "Арктика" Анастасия Столярчук.

"Наша цель – привлечь как можно больше детей и подростков к спорту, к здоровому образу жизни, научить их направлять силу и энергию в нужное русло. На этой площадке они будут тренироваться, общаться со сверстниками и наставниками, получать полезный опыт. Я очень благодарна руководству спортшколы, программе "Родные города" и всем, кто помогает нашей небольшой команде осуществлять этот проект. Уверена, что он будет развиваться и станет популярным среди юных надымчан", – заключила она.

Напомним, при поддержке "Газпромнефть-Заполярья" грантовый конкурс "Родные города" в Надымском районе проходит уже второй год. Всего финансовую поддержку компании получили авторы 5 общественно значимых инициатив.