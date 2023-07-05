На директора "Яндекса" составили протокол об ЛГБТ-пропаганде

СМИ сообщили об административном протоколе, составленном на гендиректора ООО "Яндекс" Артема Савиновского Роскомнадзором. Материалы рассмотрит московский судебный участок №101.

Сообщается, что протокол составлен по статье о распространении среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. О каких именно материалах идет речь – не сообщается. Указанная статья КоАП предусматривает штраф до 4 млн руб. и приостановление деятельности на срок до 90 суток.