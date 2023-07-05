Источник в Минобороны: ВС РФ пресекли попытку контратаки ВСУ в районе Клещеевки

ВС России пресекли попытку контратаки ВСУ около населенного пункта Клещеевка в ДНР. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в командовании Южной группировки войск.

"Сегодня пресечена попытка контратаки силами пятой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в серой зоне в направлении села Клещеевка Артемовского района ДНР", - сказал источник.

По его словам, утраты позиций не допущено. Авиация и артиллерия уничтожают остатки сил противника.

Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" в Запорожье Владимир Рогов сообщил, что в селе Клещеевке, которое имеет стратегическое значение для удержания Артемовска, сложная обстановка. Со ссылкой на слова инсайдера он написал, что российская оборона столкнулась с нехваткой снарядов. По информации офицера, сражающегося на данном направлении, сейчас населенный пункт находится под контролем ВС РФ, но ситуация может измениться.