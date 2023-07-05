В Екатеринбурге до декабря закроют движение по улице Карасьевской

Начиная с 15 июля и по 1 декабря текущего года движение транспорта по улице Карасьевской будет перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Речь идет об участке дороги от улицы Медногорской до Майской. В этот период специалисты ООО "Проспект" будут заняты строительством улицы Карасьевской.

Движение автомобильного транспорта будет направлено по улице Кытлымской и переулку Терновому. А для планирования своего маршрута в администрации города рекомендуют воспользоваться информационной картой, на которой опубликованы все актуальные дорожные перекрытия в уральской столице.