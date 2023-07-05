В Челябинской области осудили местную жительницу, избившую в больнице годовалого сына

В Челябинской области 27-летнюю местную жительницу приговорили к 1 году 3 месяцам в колонии-поселении за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью одиннадцатимесячному сыну и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в декабре прошлого года находилась в больнице с ребенком. Она разозлилась из-за плача мальчика и несколько раз ударила его по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочного края теменной кости и ушиб головного мозга. Преступные действия обвиняемой пресекли сотрудники больницы. Также были установлены факты жестокого обращения с ребенком. Когда ребенку было пять месяцев, она била его по голове в целях воспитания.

Родительский прав ее лишили.

В суде женщина вину признала и заявила, что не хотела убивать ребенка, а удары кулаком в голову нанесла, находясь в состоянии нервного срыва после ссоры с мужем. Государственный обвинитель просил назначить женщине 8,5 лет в колонии общего режима. Суд посчитал, что умысел на убийство ребенка не доказан, квалифицировал ее действия, как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Прокуратура обжалует приговор.