В Челябинской области осудили местную жительницу, избившую в больнице годовалого сына

05 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области осудили местную жительницу, избившую в больнице годовалого сына

В Челябинской области 27-летнюю местную жительницу приговорили к 1 году 3 месяцам в колонии-поселении за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью одиннадцатимесячному сыну и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в декабре прошлого года находилась в больнице с ребенком. Она разозлилась из-за плача мальчика и несколько раз ударила его по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочного края теменной кости и ушиб головного мозга. Преступные действия обвиняемой пресекли сотрудники больницы. Также были установлены факты жестокого обращения с ребенком. Когда ребенку было пять месяцев, она била его по голове в целях воспитания.

Родительский прав ее лишили.

В суде женщина вину признала и заявила, что не хотела убивать ребенка, а удары кулаком в голову нанесла, находясь в состоянии нервного срыва после ссоры с мужем. Государственный обвинитель просил назначить женщине 8,5 лет в колонии общего режима. Суд посчитал, что умысел на убийство ребенка не доказан, квалифицировал ее действия, как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Прокуратура обжалует приговор.

Теги: ребенок, младенец, суд,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети