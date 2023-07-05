05 Июля 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Александр Авдеев посетил Александровский район, где создается новый свиноводческий комплекс и комбикормовый завод

Сегодня, 5 июля, губернатор Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Александровский район региона. В деревне Следнево совместно с главой районной администрации Анной Кузнецовой и депутатом Законодательного Собрания Владимирской области Александром Нефёдовым он посетил новый свиноводческий комплекс, рассчитанный на 5,5 тыс. свиноматок.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, инвестиционный проект по реконструкции свиноводческого комплекса на бывших площадях компании «Мортадэль» и строительству комбикормового завода реализует Национальная мясная корпорация «АГГРО». Инвестор ставит своей целью создание вертикально интегрированного сельскохозяйственного кластера по разведению, убою, переработке и реализации свинины и производству кормов.

комбикормовый завод(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Александр Авдеев обсудил планы развития предприятия с генеральным директором компании Артёмом Гниповым. На текущий момент производства свинины в регионе нет, последнее поголовье в связи с очагом африканской чумы свиней было ликвидировано.

Артём Гнипов поблагодарил Александра Авдеева и руководство района за деятельную поддержку, снижение административных барьеров, помощь в вопросах инфраструктуры и подключения к сетям.

александр авдеев(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

«Мы многое делаем для развития и процветания района. Главная задача – повышение качества жизни населения, рост экономических показателей и уровня заработной платы. Новое предприятие не только обеспечит область мясом, но и даст работу местным жителям. Это отличный пример сотрудничества власти и бизнеса», – отметил Александр Авдеев.

комбикормовый завод(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

«Возрождение комплекса, производственные мощности которого долгое время простаивали, – это, в первую очередь, создание до 500 новых рабочих мест для жителей Александровского района. Также связываем с развитием этого предприятия укрепление промышленного потенциала, ввод в оборот земель сельхозназначения, возрождение хлебной базы, которая получит новую жизнь. У инвестора всё идёт по плану. Это социально ориентированная организация. Будем сотрудничать и в этом направлении», – отметила Анна Кузнецова.

Особое внимание уделено санитарной защите свинокомплекса. Во время реконструкции доработан подход к биобезопасности. Будет построен новый санпропускник, где все входящие люди проходят мойку, дезинфекцию, переодеваются, сдают личные вещи. Построены новые современные дезбарьеры для транспорта. Изменён технологических процесс. Общий объём инвестиций в реализацию проекта составит 3,75 млрд рублей. В первый этап инвестор вложил около 1 млрд рублей. Ещё несколько этапов будут закончены к концу этого года.

Теги: александр авдеев, свиноводческий комплекс, комбикормовый завод, иневстиции


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