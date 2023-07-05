В Центризбиркоме разработали очередное мобильное приложение

В Центризбиркоме России разрабатывают очередной электронный сервис. На этот раз – в помощь членам избирательных комиссий. Название провокационное (с учетом неоднозначного восприятия в обществе "мобильного голосования") – "Мобильная УИК". На ближайших выборах планируется протестировать работу сервиса, и - если оно будет успешным – применять его в других кампаниях по всей стране.

"Это единый электронный программный модуль для работы по персональному информированию избирателей – члены комиссий смогут пользоваться им во время подомового обхода", - говорится в сообщении ЦИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова попыталась пояснить, зачем нужно новое приложение: "Приложение позволит не только более качественно информировать избирателей, но и более рационально планировать работу участковых избирательных комиссий в дни голосования с учетом предварительных запросов избирателей".

Ожидается, что приложение в сентябре этого года протестируют 55 тыс. членов участковых комиссий из 75 регионов.