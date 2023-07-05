ФК "Урал" сыграет в Екатеринбурге первый международный матч за 23 года

05 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" сыграет в Екатеринбурге первый международный матч за 23 года

Футбольный клуб "Урал" проведет в Екатеринбурге свой первый международный матч за 23 года.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, игра состоится 13 июля на "Екатеринбург-Арене". Соперником станет клуб "Нефтчи" из Узбекистана, а встреча будет носить товарищеский характер.

Доступ для болельщиков на этот матч будет по билетам, а владельцы абонементов на сезон-2023/24 смогут пройти на игру бесплатно. При этом "Карта болельщика" для покупки билета не нужна.

Как отмечают в "Урале", встреча с "Нефтчи" станет первым международным матчем в Екатеринбурге впервые с 2000 года. Почти ровно 23 года назад, 29 июля 2000 года, тогда еще "Уралмаш" на Центральном стадионе провел товарищескую встречу с грузинским ФК "Иверия" и выиграл 2:1.

Стоит отметить, что уже завтра, 6 июля, "Урал" сыграет с "Нефтчи" на выезде. Ответный товарищеский матч пройдет 13 июля в Екатеринбурге.

Напомним, на этой неделе было объявлено, что голкипер Илья Помазун продолжит выступления за уральский клуб. Вратарь вновь арендован у московского ЦСКА на будущий сезон.

Теги: Урал, Нефтчи, матч, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети