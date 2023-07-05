ФК "Урал" сыграет в Екатеринбурге первый международный матч за 23 года

Футбольный клуб "Урал" проведет в Екатеринбурге свой первый международный матч за 23 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, игра состоится 13 июля на "Екатеринбург-Арене". Соперником станет клуб "Нефтчи" из Узбекистана, а встреча будет носить товарищеский характер.

Доступ для болельщиков на этот матч будет по билетам, а владельцы абонементов на сезон-2023/24 смогут пройти на игру бесплатно. При этом "Карта болельщика" для покупки билета не нужна.

Как отмечают в "Урале", встреча с "Нефтчи" станет первым международным матчем в Екатеринбурге впервые с 2000 года. Почти ровно 23 года назад, 29 июля 2000 года, тогда еще "Уралмаш" на Центральном стадионе провел товарищескую встречу с грузинским ФК "Иверия" и выиграл 2:1.

Стоит отметить, что уже завтра, 6 июля, "Урал" сыграет с "Нефтчи" на выезде. Ответный товарищеский матч пройдет 13 июля в Екатеринбурге.

Напомним, на этой неделе было объявлено, что голкипер Илья Помазун продолжит выступления за уральский клуб. Вратарь вновь арендован у московского ЦСКА на будущий сезон.