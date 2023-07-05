Талибы* хотят участвовать в ближайшем саммите ШОС

Талибы* (*талибы, "Талибан" – террористическая организация, запрещена в РФ) хотят участвовать в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. Об этом говорится в заявлении МИД Афганистана, подконтрольного талибам*.

Талибы* заявили, что поддерживают итоговую декларацию минувшего саммита ШОС в той части, в которой поддерживается свободный, стабильный, единый, свободный от войн и наркотиков Афганистан. Также власти страны соглашаются с планами "продолжить оказание гуманитарной помощи афганцам и содействовать возвращению беженцев".

А вот пункт про отсутствия инклюзивности в правительстве Афганистана талибы* отвергают. "В Исламском Эмирате есть представители всех языков, рас и ориентаций", - цитирует "Интерфакс" заявление министерства.

Несмотря на то, что Афганистан имеет статус наблюдателя в организации, талибы* на прошедший саммит приглашены не были.