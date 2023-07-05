Медведев: СВО закончится за несколько дней, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву

Специальная военная операция закончится за несколько дней, если страны НАТО перестанут поставлять оружие Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Видеозапись интервью политика опубликована в его Telegram-канале.

По словам Медведева, спецоперация закончилась бы за несколько месяцев, если бы НАТО, "прежде всего США и их вассалы", прекратило осуществлять поставку оружия ВСУ.

"А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней", — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ прокомментировал планы немецкого концерна Rheinmetall построить на Украине завод по производству танков. Медведев попросил точные координаты объекта. Сообщалось, что оборонный концерн Rheinmetall рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.