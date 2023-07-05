05 Июля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Югре ужесточен приговор за смерть четырех людей от отравления алкоголем

В Югре ужесточен приговор за смерть нескольких людей от отравления алкоголем.

По данным прокуратуры Югры, в ноябре-декабре 2021 г. член банды привез из Нижнего Тагила в Октябрьский район округа, хранил, а затем продал жителям округа некачественную спиртосодержащую жидкость. В итоге четверо жертв ее употребления умерли, еще двое – пострадали. Виновник наказан принудительными работами со штрафом.

Приговор обжалован стороной обвинения. Судебная коллегия по уголовным делам окружного суда ужесточила наказание – злоумышленник получил три с половиной года колонии общего режима со штрафом в 150 тыс. руб.

Теги: Октябрьский район, алкоголь, отравление, смерть


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