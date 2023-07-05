Прокуратура проверит, почему в детском центре "Гурино" избивали 9-летнего мальчика

Прокуратура организовала проверку в детском оздоровительном лагере "Гурино", в котором якобы издевались над 9-летним ребенком.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, в июне текущего года всю первую смену подростки от 11 до 15 лет наносили ребенку телесные повреждения и рисовали на его теле.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в оздоровительном лагере. После этого специалисты дадут правовую оценку действиям сотрудников детского центра в рамках своих должностных обязанностей.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.