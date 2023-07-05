Названо число 300-балльников на ЕГЭ этого года

На максимальные 300 баллов ЕГЭ сдали в этом году 17 выпускников российских школ. Еще 456 человек сдали экзамены на 200 баллов, более 7 тыс. выпускников получили 100 баллов, такие данные привел сегодня глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Также были и негативно отличившиеся выпускники. Более 900 человек были удалены с ЕГЭ, 327 из них пользовались смартфонами, 390 – шпаргалками.

Приемная кампания в вузах России продлится до 25 июля. В прошлом году средний балл ЕГЭ в стране для поступления на бюджет составил 70,3 балла.