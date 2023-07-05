05 Июля 2023
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Общество ДНР и ЛНР Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Ребята из ЛНР отдыхают в детских лагерях в Астраханской области

Астраханская область продолжает помогать подшефному Кременскому району Луганской народной республики.

Как уже сообщало Накануне.RU, по поручению губернатора Игоря Бабушкина на отдых в детский лагерь «Березка» приехали первые школьники из села Новая Астрахань.

(2023)|скрин видео

Для них игроки мужской команды суперлиги по водному поло «Динамо-СШОР» провели оздоровительную зарядку-тренировку.  

летние каникулы, дети, зарядка(2023)|Фото: astrobl.ru

По данным регионального минспорта, перед мероприятием прозвучал гимн России, затем ватерполисты показали ребятам несложный и энергичный комплекс упражнений. Всего зарядку посетили около 100 школьников в возрасте от 7 до 16 лет. 

летние каникулы, дети, зарядка(2023)|Фото: astrobl.ru

В ближайшее время в Астраханскую область приедет новая группа детей, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

летние каникулы, зарядка(2023)|Фото: astrobl.ru

Глава региона уверен, что у них должны быть полноценные летние каникулы. Астраханцы считают своей обязанностью обеспечить им благоприятные условия.

дети, летние каникулы, зарядка, летний лагерь(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, летний отдых детей, лнр


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