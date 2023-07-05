Ребята из ЛНР отдыхают в детских лагерях в Астраханской области

Астраханская область продолжает помогать подшефному Кременскому району Луганской народной республики.

Как уже сообщало Накануне.RU, по поручению губернатора Игоря Бабушкина на отдых в детский лагерь «Березка» приехали первые школьники из села Новая Астрахань.

Для них игроки мужской команды суперлиги по водному поло «Динамо-СШОР» провели оздоровительную зарядку-тренировку.

По данным регионального минспорта, перед мероприятием прозвучал гимн России, затем ватерполисты показали ребятам несложный и энергичный комплекс упражнений. Всего зарядку посетили около 100 школьников в возрасте от 7 до 16 лет.

В ближайшее время в Астраханскую область приедет новая группа детей, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона уверен, что у них должны быть полноценные летние каникулы. Астраханцы считают своей обязанностью обеспечить им благоприятные условия.