05 Июля 2023
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Фото: youtube.com/Россия 24

МВД выплатило журналисту Ивану Голунову полтора миллиона рублей

МВД России выплатило журналисту Ивану Голунову компенсацию за незаконное преследование в размере 1,5 млн руб., об этом он сообщил в интервью "Фонтанке". Деньги журналист собирается потратить на новый медиапроект.

В 2021 году Мосгорсуд приговорил бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, к реальным срокам. Обвинение запрашивало 16 лет колонии для бывшего замначальника отделения УМВД по ЗАО Игоря Ляховца (получил 12 лет), и по 12 для его подчиненных Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева (получили по 8 лет каждый).

Денис Коновалов единственный из фигурантов признал вину и дал показания, рассказав, что Голунову подкинули наркотики. Ему сторона обвинения просила 7 лет (дали 5).

Экс-полицейских также лишили права занимать государственные должности и лишили званий. Каждый осужденный по решению суда обязан выплатить миллион рублей в пользу Голунова.

Дело Голунова о незаконном обороте наркотиков было прекращено в связи с недоказанностью его вины. Оно вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.

Теги: мвд, иван голунов, компенсация


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