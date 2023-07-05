В затонувший батискаф "Титан" во время погружения в 2018 году ударила молния

Затонувший в Атлантическом океане батискаф "Титан" был поврежден после попадания в него молнии в 2018 году. Об этом сообщает портал Insider со ссылкой на интервью главы компании OceanGate Expeditions Стоктона Раша.

"К счастью, это был не прямой удар. Прямой удар <…>, вероятно, полностью вывел бы нас из строя", - сказал он интервью, опубликованном на YouTube, которое было удалено сразу после катастрофы в Атлантике.

Раш заявил, что из-за удара было повреждено до 70% всего оборудования батискафа. "Всего за пару дней мы смогли заменить все эти компоненты", — сказал глава компании OceanGate Expeditions.

Напомним, связь с глубоководным аппаратом "Титан" частной компании OceanGate Expeditions пропала 19 июня, примерно через два часа после начала погружения к обломкам "Титаника", лежащего на глубине около 3,8 км. Ранее Роскосмос показал спутниковые снимки района гибели "Титаника" и батискафа "Титан". ЧП произошло примерно в 600 км от побережья острова Ньюфаундленд. Экипаж аппарата признали погибшим 23 июня, когда были обнаружены обломки аппарата.

На борту пропавшего батискафа находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, а также еще несколько человек. Жена генерального директора OceanGate Стоктона Раша, который пилотировал пропавший в Атлантике батискаф "Титан", является потомком супружеской пары Исидора и Иды Штраусов, погибших при крушении "Титаника".