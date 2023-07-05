На южноуральское предприятие завели три дела за нарушения природоохранного законодательства

В Челябинской области на предприятии "Пласт-Рифей" выявили многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Возбуждено три административных дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Предприятие не проводило мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ. Допущено нарушение правил эксплуатации и использование неисправных сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов, которые могут привести к загрязнению атмосферного воздуха. Кроме того, хозяйствующим субъектом осуществлялся сброс и накопление отходов производства и потребления на почву.

По одному административному делу предприятию назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. Два других дела направлены для рассмотрения в суд.