05 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Больше трети жителей Екатеринбурга хотят поменять работу ради здоровья

Две трети жителей уральской столицы готовы на увольнение или смену работы из-за негативного влияния на здоровье. Из этого числа 40% настроены на смену работы, а 7% готовы поменять профессию. Такие результаты опроса получили СК "Росгосстрах" и Исследовательский центр Зарплаты.ру.

Самым популярным способом решить проблему со здоровьем из-за накопившейся работы является отпуск: так ответило 57% опрошенных. 63% могут позволить себе отдых 2-3 раза в год, а 27% позволяют себе отвлечься от работы только раз в 12 месяцев.

Помимо отпуска, респонденты прибегают к следующим альтернативам:

  • принимают БАДы/ витамины - 43%
  • занимаются спортом - 33%
  • принимают лекарственные препараты - 20%
  • регулярно проходят диспансеризацию/чекапы - 13%.

У 50% опрошенных проблемы со здоровьем не связаны со стрессом или усталостью - они нуждаются в медицинской помощи в связи с родом деятельности. Воспользоваться услугами ДМС могут 57% респондентов: 30% работодатель предоставляет полную компенсацию ДМС, а 27% - частичную.

80% екатеринбуржцев считает, что забота о здоровье сотрудников должна возлагаться на плечи работодателя. 56% ставят наличие ДМС в приоритет при выборе места работы, 40% из них готовы рассматривать полис с минимальным набором услуг.

Теги: работа, негатив, стресс, увольнение


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