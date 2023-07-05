Больше трети жителей Екатеринбурга хотят поменять работу ради здоровья
Две трети жителей уральской столицы готовы на увольнение или смену работы из-за негативного влияния на здоровье. Из этого числа 40% настроены на смену работы, а 7% готовы поменять профессию. Такие результаты опроса получили СК "Росгосстрах" и Исследовательский центр Зарплаты.ру.
Самым популярным способом решить проблему со здоровьем из-за накопившейся работы является отпуск: так ответило 57% опрошенных. 63% могут позволить себе отдых 2-3 раза в год, а 27% позволяют себе отвлечься от работы только раз в 12 месяцев.
Помимо отпуска, респонденты прибегают к следующим альтернативам:
- принимают БАДы/ витамины - 43%
- занимаются спортом - 33%
- принимают лекарственные препараты - 20%
- регулярно проходят диспансеризацию/чекапы - 13%.
У 50% опрошенных проблемы со здоровьем не связаны со стрессом или усталостью - они нуждаются в медицинской помощи в связи с родом деятельности. Воспользоваться услугами ДМС могут 57% респондентов: 30% работодатель предоставляет полную компенсацию ДМС, а 27% - частичную.
80% екатеринбуржцев считает, что забота о здоровье сотрудников должна возлагаться на плечи работодателя. 56% ставят наличие ДМС в приоритет при выборе места работы, 40% из них готовы рассматривать полис с минимальным набором услуг.