Мороков заявил, что органы опеки не виноваты в гибели 6-летнего Далера из Екатеринбурга

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков вновь высказался о ситуации с гибелью 6-летнего Далера из Екатеринбурга, в смерти которого обвиняют опекуна ребенка Веронику Наумову. Мороков полагает, что органы опеки не виноваты в трагедии.

Как говорится в сообщении на сайте свердловского детского омбудсмена, в ходе выяснения причин случившегося удалось установить, что формально органы опеки и попечительства "действовали строго в рамках действующего законодательства, проверяя качество жизни и благополучие детей, переданных в приемные семьи и опекунам, один раз в полгода".

"Так и в этом случае после декабрьской проверки 2022 года сотрудники отдела опеки известили опекуна о проведении очередной проверки в первых числах июня. И далее, выслушав "обоснованную" просьбу опекуна о проведении проверки немного позднее, они пошли ей навстречу. А как иначе, ведь без наличия презумпции доверия к опекунам нельзя работать?", - считает Мороков.

По его словам, этим Наумова цинично воспользовалась, устроив "спектакль" с исчезновением мальчика. Омбудсмен отметил, что опекун могла быть очень убедительной, мастерски демонстрируя свою "тревогу и заботу" о мальчике.

"И все же сбой в деятельности органов системы профилактики был, а вызван он как недостатками в организации межведомственного взаимодействия, так и в психологическом аспекте самой надзорной деятельности – проведением политики презумпции доверия многими сотрудниками органов опеки", - признал Игорь Мороков.

Он указал, что с декабря 2022 года Далер перестал посещать детсад, а сотрудников дошкольного учреждения вполне удовлетворили объяснения, которые дала его опекун.

"И ни у кого не возникло каких-либо сомнений, презумпция доверия сработала. Администрация не сообщила в отдел опеки, что мальчик, помещенный в приемную семью, не посещает детский сад. И ранее, если и замечали на теле мальчика какие-либо синяки и ссадины, то безоговорочно верили опекуну, что ребенок получил их сам", - заявил свердловский детский омбудсмен.

Он полагает, что презумпция доверия довлела и над соседями этой семьи, поскольку ни у кого не возникло подозрений, что что-то неладно и мальчика давно не видно.

"Конечно, нельзя впадать и в противоположную крайность – ко всем опекунам испытывать презумпцию недоверия, но бдительность и внимательность никогда не помешают. Как уже ранее мной было сказано – люди, не будьте равнодушны! Лучше извиниться, если подозрения не подтвердились, чем безучастно оставаться в стороне, приближая трагедию", - заключил уполномоченный по правам ребенка.

Напомним, что Игорь Мороков отказался идти на похороны Далера, которые состоялись сегодня в Екатеринбурге. Ранее омбудсмен заявлял, что сигналы о неблагополучии семьи поступали, но ответственные за это должностные лица никак не реагировали.