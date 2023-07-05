Песков не подтвердил сообщения о предостережении Си Цзиньпина Путину по ядерному оружию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил данные Financial Times о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы предостерегал Владимира Путина о недопустимости использования ядерного оружия на Украине.

Представитель Кремля заявил, что суть переговоров глав государств изложена в документах, принятых по итогам встречи, пишет РИА Новости.

Ранее FT со ссылкой на китайские и западные официальные лица сообщило, что Путин и Си Цзиньпин обсудили этот вопрос во время визита китайского лидера в Москву в марте. Лидер КНР якобы предостерег президента России от применения ядерного оружия на Украине.

Отмечается, что позиция Пекина по ядерному оружию была включена в план Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине.