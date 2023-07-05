Владимир Якушев: Вопросы ОПК необходимо решать в приоритетном порядке

Полномочный представитель президента Владимир Якушев провёл первое заседание рабочей группы по решению задач, связанных с реализацией инвестиционных проектов в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Группа создана для реализации Указа Президента № 390 от 29 мая 2023 года, которым глава государства включил полномочных представителей в состав Военно-промышленной комиссии и возложил на них координирующую роль при реализации инвестиционных проектов в ОПК.

В первом заседании рабочей группы приняли участие заместители губернаторов регионов УрФО, курирующие вопросы оборонно-промышленного комплекса, руководители уральских предприятий ОПК, а также представители Минпромторга России, сообщили в пресс-службе полпредства.

Полпред напомнил, что специальная военная операция (СВО), начавшаяся в 2022 году, оказала значительное воздействие на весь оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России. Уральские предприятия ОПК, реагируя на потребности армии, в кратчайшие сроки перестроили производства, оптимизировали технологические процессы, усовершенствовали качественные характеристики продукции.

В этом году перед предприятиями ОПК стоят не менее сложные задачи. Гособоронзаказ увеличен. Принято решение о дополнительном оснащении войск оружием и техникой. Выделены значительные средства на их закупку и ремонт. Планы по выпуску продукции увеличены в два-три раза, а по некоторым позициям – в шесть и более раз. Предприятия ОПК Уральского федерального округа по итогам первого квартала большинство взятых на себя обязательств выполнили.

"Один из самых значимых вопросов для отрасли – это привлечение и подготовка кадров. Эта тема будет в зоне нашего постоянного внимания", – обратил внимание полпред.

Рабочая группа будет держать на контроле реализацию ключевых инвестпроектов на предприятиях ОПК и помогать производственникам с решением проблем. Владимир Якушев нацелил участников рабочей группы на содействие реализации инвестпроектов и потребовал исключить любую бюрократическую волокиту.

"Вопросы ОПК необходимо решать в приоритетном порядке!" – акцентировал полпред.