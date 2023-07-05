05 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Приговор руководителю "Офорт-К", обманувшему дольщиков ЖК "Да Винчи", вступил в силу

Приговор застройщику ЖК "Да Винчи" Илье Полищуку вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Защита подала апелляцию на ранее вынесенный приговор, однако суд оставил решение Кировского районного суда Екатеринбурга без изменений.

"Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции оставил приговор о признании Полищука виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, определении вида и размера назначенного наказания, разрешения гражданских исков и вопроса о судьбе имущества осужденного, на которое был наложен арест, без изменений по существу", - сообщает пресс-служба.

Напомним, обвиняемый привлекал деньги уральцев для участия в долевом строительстве многоквартирного дома по переулку Красный (ЖК "Да Винчи") с нарушением закона. Как показало расследование, под видом договоров долевого участия в строительстве он оформлял различные гражданско-правовые договоры – займа, предварительной купли-продажи, уступки права требования, которые содержали условия передачи жилых и нежилых помещений в строящемся доме до его ввода в эксплуатацию. В период с августа 2016 по сентябрь 2020 года Полищук привлек свыше 35 млн рублей. Однако в 2019 году строительные работы на объекте были приостановлены, а дольщики остались без квартир и средств.

В марте суд приговорил Полищука к 1,5 годам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.

Ранее, в октябре 2021 года, право на земельный участок под ЖК "Да Винчи" было передано Фонду защиты прав граждан. В том же году Фонд возобновил строительство дома, использовав средства регионального бюджета, а уже в декабре прошлого года объект был введен в эксплуатацию.

Теги: суд, приговор, Офорт-К, дольщик,  ЖК Да Винчи, апелляция


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