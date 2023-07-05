Админа канала "Адские бабки" приговорили к условному сроку

Пиарщица Инна Чурилова получила четыре года условно и штраф в 1 млн руб. по делу о вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка". Чурилова стала единственной из фигурантов дела, кто пошел на сделку со следствием и признал вину, передает Telegram-канал Baza.

Расследование дела Чуриловой СКР завершил еще в марте, тогда как в отношении администратора канала "Адские бабки" Ольги Архаровой и журналистки Александры Баязитовой оно продолжается. Эти фигурантки вину отрицают.

Чурилову обвиняли в вымогательстве 1,2 млн руб. с топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова. Якобы, за эти деньги предлагалось блокировать негативную информацию о персоне на каналах "Адские бабки" и "Финансовый караульный".