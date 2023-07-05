Главе Тюменской области представили кандидатов в губернаторы Ямала

Губернатору Тюменской области Александру Моору внесли на согласование список кандидатов на пост главы Ямала. Его утвердил генеральный совет "Единой России".

В список вошли действующий губернатор округа Дмитрий Артюхов, директор ГТРК "Вектор", председатель думы Губкинского Ольга Пескова, депутат Государственной Думы Дмитрий Погорелый, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, региональные отделения парламентских партий, представленных на Ямале, вправе вносить до трех кандидатур губернатору Тюменской области. Александр Моор подает президенту России список, в который могут войти до пяти кандидатов. В сентябре депутаты заксобрания Ямала выберут губернатора из трех кандидатур, предложенных главой государства. Пятилетний срок полномочий действующего главы автономии Дмитрия Артюхова кончается осенью.

На Ямале лидер окружного отделения партии "Справедливая Россия – за правду" Максим Лазарев объявил о том, что стал кандидатом на пост главы округа. 25 июня Совет регионального отделения партии поддержал его кандидатуру.

"В случае избрания обязуюсь сделать Ямал еще более сильным и процветающим. Чиновников отправлю общаться с народом, а молодежь позову на работу", - написал Лазарев на своей странице "ВКонтакте".