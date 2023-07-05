05 Июля 2023
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Фото: пресс-служба ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1

На Сургутской ГРЭС-1 ПАО «ОГК-2» стартовала модернизация энергоблока №16

Специалисты Сургутской ГРЭС-1 ПАО «ОГК-2» выполнили процедуру останова и перевода в реконструкцию паротурбинной установки энергоблока №16 мощностью 210 МВт. Ввод в эксплуатацию турбоагрегата состоялся в декабре 1983 года. За этот период выработка электроэнергии составила 56 180 млн киловатт-часов, а общее время работы установки превысило 287 000 часов, сообщает пресс-служба

филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

грэс, приборы(2023)|Фото: пресс-служба ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1

«Это исторический момент для Сургутской ГРЭС-1.Мы вывели в модернизацию 16-ый энергоблок. Завершены все проектно-изыскательские и подготовительные работы. Подрядные организации приступили к демонтажу. На оборудовании будет произведена полная замена турбины, генератора, а также комплекса тепломеханического оборудования, трансформаторов, устройств релейной защиты и автоматики», – рассказал директор Сургутской ГРЭС-1 Олег Вергейчик.

Сургутская ГРЭС-1, турбинный зал, энергетика(2023)|Фото: пресс-служба ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1

Модернизация энергоблока проводится в рамках государственной программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод). Всего на электростанции будут модернизированы четыре энергоблока. В январе 2023 года в реконструкцию был переведён энергоблок №13, где в настоящее время завершается демонтаж нижнего строения фундамента.

Сургутская ГРЭС-1, турбинный зал, энергетика(2023)|Фото: пресс-служба ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1

Справка. Сургутская ГРЭС-1 – одна из крупнейших тепловых электростанций энергетической системы России. Установленная электрическая мощность 3 333 МВт. Установленная тепловая мощность – 903 Гкал. В состав основного оборудования входят 16 энергоблоков. Электростанция вырабатывает около 22% от совокупной мощности всей энергосистемы Тюменской области и обеспечивает теплоэнергией 50% г. Сургута. Сегодня электростанцией выработано более триллиона киловатт-часов электроэнергии. Энергообъект остаётся одним из лидеров по выработке электроэнергии среди тепловых электростанций РФ.

ПАО «ОГК-2» – энергетическая компания в составе 12 филиалов суммарной установленной мощностью порядка 16,3 ГВт. В состав филиалов Компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС и Свободненская ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

Теги: Сургутская ГРЭС-1, ПАО «ОГК-2», энергоблок, демонтаж оборудования, модернизация


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