В Челябинске бывшая сотрудница "Почты России" получила срок в колонии за присвоение 7 млн рублей

В Челябинске бывшую начальницу отделения почтовой связи приговорили к 5 годам в колонии общего режима за присвоение около 7,2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая похитила вверенные ей денежные средства путем перечисления на основании платежных поручений на различные банковские счета, открытые на ее имя в "Почта Банк".

За один вечер она провела 16 платежей, похитив порядка 7,2 млн рублей. Деньги она потратила на свои нужды.