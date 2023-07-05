05 Июля 2023
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Политика Южный ФО Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин поздравил главу Калмыкии с Днем республики: Потенциал развития сотрудничества между нашими регионами очень высок

"Сегодня наши соседи в солнечной Калмыкии празднуют День Республики. Калмыкия знаменита своей самобытной культурой и традициями, уникальной природой и национальным колоритом. А главным богатством являются ее жители", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

Подчеркнем, что Астраханская область высоко ценит дружбу с Республикой Калмыкия. Астраханскую область и Калмыкию  связывают тесные добрососедские отношения во многих сферах.

Губернатор Игорь Бабушкин считает, что потенциал развития сотрудничества между регионами очень высок.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Поздравляю Главу Республики Бату Сергеевича Хасикова  и всех жителей с прекрасным праздником, Днём Республики Калмыкия! Берегите свою малую родину, делайте все для ее дальнейшего развития. Искренне желаю соседям добра, благополучия и процветания!", - высказал пожелания Игорь Бабушкин

Теги: игорь бабушкин, калыкия, бату хасиков, день республики


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