05 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В центре Екатеринбурга во время противопожарного режима устроят фестиваль барбекю

В самом центре Екатеринбурга, несмотря на особый противопожарный режим, устроят международный фестиваль барбекю.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мероприятие пройдет 8 и 9 июля 2023 года в Историческом сквере. В рамках фестиваля состоятся чемпионаты по барбекю среди шеф-поваров, юниоров и любителей, а официанты посоревнуются в скорости и качестве обслуживания в эстафете. Гости смогут прогуляться по барбекю-парку – огромному гриль-маркету под открытым небом, где свои блюда презентуют рестораны Екатеринбурга.

На время проведения фестиваля движение по улице Воеводина, от дома №4 до №28 на проспекте Ленина, будет ограничено.

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим, который ввели еще в начале апреля, а в мае он был ужесточен. Однако в мэрии заявили, что это не помеха – на площадке фестиваля будут дежурить спасатели, а участникам и гостям рекомендуется соблюдать меры безопасности.

Впервые международный фестиваль барбекю прошел в столице Урала в 2011 году.

Теги: барбекю, фестиваль, режим, Екатеринбург


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