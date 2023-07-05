В центре Екатеринбурга во время противопожарного режима устроят фестиваль барбекю

В самом центре Екатеринбурга, несмотря на особый противопожарный режим, устроят международный фестиваль барбекю.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мероприятие пройдет 8 и 9 июля 2023 года в Историческом сквере. В рамках фестиваля состоятся чемпионаты по барбекю среди шеф-поваров, юниоров и любителей, а официанты посоревнуются в скорости и качестве обслуживания в эстафете. Гости смогут прогуляться по барбекю-парку – огромному гриль-маркету под открытым небом, где свои блюда презентуют рестораны Екатеринбурга.

На время проведения фестиваля движение по улице Воеводина, от дома №4 до №28 на проспекте Ленина, будет ограничено.

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим, который ввели еще в начале апреля, а в мае он был ужесточен. Однако в мэрии заявили, что это не помеха – на площадке фестиваля будут дежурить спасатели, а участникам и гостям рекомендуется соблюдать меры безопасности.

Впервые международный фестиваль барбекю прошел в столице Урала в 2011 году.