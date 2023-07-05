Средний Урал вошел в топ-лидеров по абортам

Свердловская область стала одним из регионов России, где чаще всего прибегают к абортам. Об этом на правительственном часе в Совфеде заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, на Среднем Урале только каждая четвертая женщина решает сохранить беременность. Аналогичные показатели у Якутии, Сахалинской, Иркутской, Псковской областей, в Красноярском крае и Республике Марий Эл.

Ранее Голикова показала портрет женщины, решившейся на аборт. Она также рассказала, чем руководствуются женщины, не желающие рожать.

Напомним, в прошлом месяце митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал государство ввести запрет на аборты для повышения демографии.

Россия действительно столкнулась с катастрофическим падением рождаемости и убылью населения. В апреле 2023 года в России родились 96 тыс. младенцев — это минимальное для этого месяца число рожденных детей за всю историю наблюдений. Умерли в апреле 136 тыс. человек, то есть "естественная убыль" составила 40 тыс., это население Урая или Чусового, которые словно исчезли с карты России за один месяц. С января по апрель 2023-го родились 407 тыс. детей, умерли почти 596 тыс. человек, "естественная" убыль составила 188,5 тыс. человек — население Пскова, который будто бы вымер с начала года.