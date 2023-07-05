В Ярославле теплоход врезался в бетонный пирс

В Ярославле теплоход врезался в набережную, пострадали 12 человек, семь из них госпитализированы.

ЧП произошло в акватории Волги на Тверицкой набережной в Ярославле. На борту теплохода "Москва-208" находилось 74 пассажира и семь членов экипажа. По предварительным данным, судно врезалось в бетонный пирс при швартовке. Сейчас Северо-Западная транспортная прокуратура. Все люди высажены на берег.

По факту столкновения теплохода с пирсом в Ярославле введен режим ЧС, сообщил мэр города Артем Молчанов.