05 Июля 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

Рогов признал сложную обстановку на стратегической высоте у Артемовска

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" в Запорожье Владимир Рогов сообщил, что в селе Клещеевке, которое имеет стратегическое значение для удержания Артемовска, сложная обстановка.

В своем Telegram-канале Рогов со ссылкой на слова инсайдера написал, что российская оборона столкнулась с нехваткой снарядов.

По информации офицера, сражающегося на данном направлении, сейчас населенный пункт находится под контролем ВС РФ, но ситуация может измениться.

По информации телеграм-каналов военных корреспондентов Юрия Подоляки и Александра Сладкова, важная высота возле населенного пункта якобы была сдана под контроль ВСУ. Подоляка отмечает, что успех ВСУ в Клещеевке позволяет противнику начать операцию по взятию недавно освобожденного Артемовска.

В начале июня в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону в районе Артемовска. Штурмовые отряды украинских войск предприняли восемь попыток наступления. По данным военного ведомства, прорыва обороны не допущено.

Теги: клещеевка, рогов, артемовск


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