Россию поглощает "демографическая зима"

Демографические особенности 90-х годов привели к существенному сокращению рождаемости – на 39% (4,6 млн человек) и сказались на воспроизводстве населения в последние годы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Совете Федерации. В то же время сохраняются регионы, где уровень рождаемости высок и позволяет обеспечить естественный прирост населения. Это Чечня, Тыва, Ингушетия, Дагестан, Бурятия, ЯНАО, Якутия, Забайкалье и Тюменская область.

"Но есть регионы с крайне низким уровнем рождаемости, где нужны дополнительные меры поддержки. Особенно это касается Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областей и Мордовии", - сказала Голикова. Все перечисленные регионы правительство по итогам масштабного исследования отнесли к так называемой "Демографической зиме".

"По результатам масштабного исследования Россия была разделена на демографические кластеры: "Кавказ", "Сибирские регионы роста", "Регионы ресурсной стабильности", "Столичные агломерации", "Уральская и зауральская Россия", "Поволжье", "Юг России", "Демографическая зима". Наиболее сложно увеличить рождаемость будет в кластерах с наименьшим коэффициентом – это "Демографическая зима", "Юг России" и "Поволжье", - сказала Голикова.

"4,5 млн женщин в возрасте 20-29 лет сегодня не имеют детей, 4,3 млн женщин того же возраста имеют одного ребенка. Это потенциал почти в 9 млн рождений на ближайшие три года. Что им мешает? Для молодых женщин (до 24 лет) – это отсутствие семьи, жилья и постоянного дохода. Для женщин в возрасте 25-34 лет основными ограничениями даже при наличии семьи являются отсутствие собственного жилья и вопросы доходов. Начиная с 30 лет женщины также принимают решение не рожать, так как боятся ухудшения своего здоровья", - сообщила вице-премьер.

Интересно, что в кластерах "Сибирские регионы роста" и "Регионы ресурсной стабильности" (ЯНАО, ХМАО, Тюменская область) число абортов самое высокое в стране, но при этом и коэффициент рождаемости высокий.

"Несмотря на существенное (почти на 40%) снижение количества абортов в 2021 году по сравнению с 2015-м, ежегодно решение о прерывании беременности россиянки принимают почти 500 тыс. раз. Трети этих прерываний можно было бы избежать при прицельной, адресной работе с такими женщинами. Только каждая четвертая женщина, решившаяся на аборт по собственному желанию, в итоге передумала", - сообщила Голикова.