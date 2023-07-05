Челябинское минимущество подало иск о банкротстве ГУП "Продовольственная корпорация"
Министерство имущества региона просит признать банкротом ГУП "Продовольственная корпорация Челябинской области". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.
Иск поступил в Арбитражный суд области. Сумма исковых требований – 16,3 млн рублей.
ГУП "Продовольственная корпорация Челябинской области" занимается оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства. Учредителем организации является минимущества региона.