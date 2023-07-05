Андрей Кондрашов назначен гендиректором ТАСС

Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначен Андрей Кондрашов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора холдинга по собственному желанию. Он возглавлял старейшее информационное агентство страны ТАСС с 2012 года.

Кондрашов до этого работал первым заместителем генерального директора ВГТРК. В этой должности курировал информационное направление холдинга. С 1991 года работает на телевидении. Входил в состав кремлевского пула, вел программы "Вести" и "Вести недели".

Кондрашов снял несколько документальных фильмов, среди которых "Крым. Путь на Родину" и "Путин".