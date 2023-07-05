Топ-менеджер "Пермэнерго" перешел в правительство Прикамья

Заместителем министра строительства Пермского края назначен Владимир Сидоренков. Он будет курировать блок капитального строительства, планирование и сопровождение капитальных вложений в объекты социальной инфраструктуры регионального и муниципального значения, а также организации экспертизы в строительстве.

Владимир Сидоренков в 2004 г. окончил Челябинский государственный агроинженерный университет по специальности Электроснабжение, кандидат наук, сообщает министерство. После окончания университета руководил различными подразделениями ПО "Челябинские Городские Электрические Сети" филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" В 2012 г. назначен на должность заместителя директора по капитальному строительству ПО "Челябинские Городские Электрические Сети" филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

С 2019 г. трудился заместителем директора филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" по инвестиционной деятельности. Он отвечал за организацию процессов формирования и утверждения в органах исполнительной власти инвестиционной программы, строительства объектов электроэнергетики от начала и до ввода в эксплуатацию, а также реализацию различных отраслевых программ.