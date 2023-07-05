Дорогое удовольствие. Уральская чиновница сказала, чем помощь "солнечным" детям схожа с установкой имплантов

Глава одного из отделов минсоцполитики Свердловской области Елена Шалаева сравнила социальные услуги "солнечным" детям с установкой имплантов. Родители, обратившиеся в министерство за помощью в корректировке тарифов на услуги, остались не очень довольны таким ответом, передает ЕАН.

Все началось с обращения одной из мам из Ревды на имя замминистра Евгения Шаповалова. Индивидуальная встреча постепенно переросла в собрание с руководством министерства и обеспокоенными родителями. Последние заявляют, что тарифы на социальные услуги, утвержденные Региональной энергетической комиссией, далеки от рыночных и слишком низкие, из-за чего специалисты просто отказываются работать с детьми с ограниченными возможностями в рамках ИППСУ (индивидуальная программа ребенка).

В то же время, государственные центры ограничены в своих возможностях и не могут предоставить необходимый ребенку объем услуг. Одна из матерей заявила, что просто не может найти специалиста, который бы стал работать с ее "тяжелым" ребенком всего за 116 рублей, а в госцентре ей помочь не могут.

Шаповалов заявил, что отказ от оказания соцуслуг со стороны организаций - это недопустимое явление, поскольку система реестров поставщиков была создана как раз как альтернатива госцентрам. Для разрешения ситуации он рекомендовал всем, кто сталкивался с отказами от поставщиков из реестра, письменно обращаться в министерство на имя министра Андрея Злоказова.

Одна из представителей минсоцполитики заявила, что вопреки утверждениям родителей и фондов, число негосударственных поставщиков социальных услуг, напротив, растет - всего их сейчас 29. Объем выплат также ежегодно увеличивается. По информации издания, 21 поставщику в 2021 году заплатили за работу 96 млн рублей, а в 2022 году эта сумма увеличилась до 446 млн. Однако речь идет об оказании услуг не только детям, но и пенсионерам, а потому такой ответ никак не улучшает ситуацию с пониженными тарифами за работу с "тяжелыми" детьми.

Подлила масла в огонь и Елена Шалаева, сравнив желание получить квалифицированную помощь для своего ребенка от нужного специалиста с желанием вставить импланты - это дорогое удовольствие, за которое нужно платить.

﻿﻿﻿﻿﻿"Вы сравниваете услуги с полисом ОМС. Представьте, что вы пришли в больницу на консультацию, вам ее проведут бесплатно. А если вы захотите себе импланты поставить, то пойдете и заплатите за это. Либо возьмем в пример любую другую платную услугу. Существует объем бесплатных услуг, финансируемый государством, а есть объем повышенный, который человек оплачивает самостоятельно. Это так работает во всех сферах", - ответила чиновница собравшимся матерям.

Единственный раз, когда дискуссия сдвинулась с мертвой точки, стало признание чиновников в недобросовестности некоторых поставщиков, которые преувеличивают объем своей работы и завышают цены. Шаповалов также признал, что система тарифов нуждается в пересмотре и, возможно, в коррекции. В связи с этим было предложено организовать круглый стол, куда вошли бы представители заксобрания региона, министерства социальной политики, а также поставщики соцуслуг и сами родители. Дата заседания пока не назначена, однако предполагается, что оно пройдет в сентябре. К этому времени родителям поручено сформулировать вопросы и претензии для конструктивного разговора.

Ранее Накануне.RU уже писало о проблемах с поставщиками и конфликте, который развернулся между министерством и родителями. Подробнее об этом можно прочитать здесь.