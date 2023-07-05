05 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Составлен портрет россиянки, решившей сделать аборт

Российское правительство составило портрет россиянки, решившей сделать аборт.

По данным за 2021 год, каждая седьмая беременность в России заканчивается абортом. В 2015-м году жительницы РФ сделали 848 тыс. абортов, в 2021-м – 517 тыс., из них 189 тыс. – по желанию женщины, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Совете Федерации.

Чаще всего аборт по собственному желанию хотят сделать женщины в возрасте 30-39 лет, живущие в зарегистрированном браке, в городе, в семье, где 0-2 ребенка. Обычно у них среднее или среднее специальное образование, следует из исследования, проведенного правительством.

В 32% прерывания беременности по желанию женщины причина является психологической, либо это проблемы в семье. У 29% материальные трудности, в 24% случаев – жилищные проблемы. В 15% случаев это другие проблемы, включая страх ухудшения собственного здоровья.

Теги: аборт, рождаемость, татьяна голикова


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