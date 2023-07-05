05 Июля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор исследует воздух из-за запаха гари в Екатеринбурге и Верхней Пышме

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало исследование качества атмосферного воздуха в связи с запахом гари в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, сегодня запах гари чувствуется в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Специалисты отбирают пробы на содержание в воздухе оксида углерода, оксида азота, диоксида углерода, взвешенных веществ, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, а также сажи. Об итогах исследований Роспотребнадзор сообщит дополнительно.

Санитарные врачи советуют уральцам при запахе гари соблюдать меры предосторожности. В случае симптомов недомогания (признаков одышки, кашля, бессонницы) и обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, до 20 часов 7 июля в Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим в регионе объявляются НМУ первой степени опасности.

Теги: воздух, исследования, Екатеринбург, Верхняя Пышма


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