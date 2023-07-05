Пригожину вернули наградной пистолет Glock от Шойгу и другое изъятое оружие

Главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину вернули именной пистолет Glock, который он получил от министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также другое изъятое у него во время обысков оружие. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, Пригожин 4 июля лично посетил здание Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, куда он приехал с охраной.

Как пишет "Фонтанка", бизнесмена официально пригласили для возвращения ему обратно оружия, которое 24 июня было обнаружено и изъято в его загородной резиденции в элитном коттеджном поселке "Северный Версаль".

Ранее сообщалось, что Пригожину вернули 10 млрд рублей, изъятых при обыске в Петербурге. 24 июня журналисты писали, что деньги были найдены в "ГАЗели" возле офиса. Теперь их забрал водитель Пригожина с официальной доверенностью, тогда как сам основатель ЧВК "Вагнер" в эти выходные находился в Москве.

Сам Пригожин уже заявлял, что найденные у его офиса в Санкт-Петербурге деньги предназначались для выплат зарплат бойцам ЧВК и их семьям.