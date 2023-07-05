В Челябинске гособвинитель просит 5 лет колонии для организатора тренингов за травму школьника

В Челябинске государственный обвинитель просит назначить 5 лет колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей директору компании "Опыт и молодость", обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемая в помещениях дома № 20 по улице Худякова оказывала для несовершеннолетних услуги, предусматривающие выполнение упражнений на игровом оборудовании.

В августе 2020 году 12-летний мальчик, не проинструктированный о технике безопасности, не имея защитного и страховочного оборудования, находясь на веревке, закрепленной на детской спортивной площадке между деревьями на высоте не менее 140 см, потерял равновесие и упал спиной вниз на необорудованную твердую поверхность. Ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

Оглашение приговора состоится 10 июля.