05 Июля 2023
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Фото: duma.gov.ru

Рождение детей в российских семьях напрямую не связано с уровнем доходов – Голикова

Рождение детей в российских семьях напрямую не связано с уровнем доходов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Совете Федерации. Так она ответила на предложение сенаторов посмотреть, в каких именно семьях рождаемость выше. Член СФ Светлана Горячева предположила, что рождаемость выше в бедных семьях, и пособия от государства усугубляют ситуацию там, где люди просто не хотят работать, ведут асоциальную жизнь и рожают детей, чтобы жить на государственные деньги. По мнению Горячевой, через некоторое время это скажется на показателях молодого населения.

"Нам дороги все дети, рожденные в любых семьях", - заявила Голикова.

При этом она сама привела данные, согласно которым регионы с максимальной рождаемостью и максимальным уровнем бедности – это одни и те же субъекты. И также это регионы с высоким уровнем безработицы (на фоне рекордно низкой в целом безработицы по стране).

Так, лучшая обстановка с рождаемостью в стране сложилась в Чечне, Тыве, Ингушетии, Дагестане. Те же Тыва и Ингушетия в лидерах страны по уровню бедности (28-30% при 10% в среднем по стране), а в Ингушетии еще и уровень безработицы в 28% при общероссийском меньше 5%.

Теги: рождаемость, бедность, россияне, татьяна голикова


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