05 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

На Урале жестко задержали владельца автомастерской, угонявшего машины ради запчастей

На Среднем Урале задержали подозреваемого в кражах автомобилей. Оказалось, что он был владельцем автомастерской и угонял машины ради запчастей для своих клиентов.
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Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, выследили и задержали мужчину сотрудники уголовного розыска городской полиции вместе с коллегами из областного полицейского Главка. Операция прошла в гаражном массиве в районе Кольцово при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.

Ранее в полицию обратились автовладельцы, которые заявили о хищении принадлежащих им Kia Rio и Hyundai Solaris. Обе машины пропали из микрорайона Химмаш. Вскоре сыщики установили место, где хранились и разукомплектовывались похищенные авто.

Задержание произошло, когда подозреваемый пытался вывезти партию запчастей, снятых с чужой машины. Вместе с ним был нанятый работник: оказалось, что он не знал о криминальной деятельности нанимателя. При осмотре арендуемого задержанным гаража силовики нашли разобранный Solaris и кузовные части от Kia.

Задержанным оказался 34-летний житель Арамиля, неоднократно судимый за аналогичные преступления и владеющий автомастерской. У следствия есть основания считать, что запчасти с похищенных машин использовались для установки на авто клиентов данного сервиса.

Расследуются уголовные дела по статье "Кража". Задержанный помещен под стражу. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Также в полиции показали видео задержания. Судя по кадрам, оно получилось достаточно жестким. Мужчины пытались скрыться от силовиков на машине, но сделать этого им не удалось.

Теги: машины, запчасти, задержание, полиция


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